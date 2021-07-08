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6:40, 8 июля 2021 года Жителей Орла просят сообщать о нелегальных питейных Присоединиться к борьбе с незаконными «наливайками», алкомаркетами и т.д. может любой желающий.









Если какой-то объект, не присутствующий в списке, реализует спиртное, то он нарушает требования. Фотографии, наименование и местоположение такого заведения можно передать до 13.08.2021 г. на адрес электронной почты:



Аналогичную просьбу городская администрация высказала и к владельцам таких заведений.

Мэрия Орла просит жителей помочь с поисками нелегальных питейных заведений в городе. Скачать перечень объектов, где разрешена торговля, можно по этой ссылке Если какой-то объект, не присутствующий в списке, реализует спиртное, то он нарушает требования. Фотографии, наименование и местоположение такого заведения можно передать до 13.08.2021 г. на адрес электронной почты: torg@orel-adm.ru с пометкой: общепит, алкоголь.Аналогичную просьбу городская администрация высказала и к владельцам таких заведений. «Вы представитель бизнеса, осуществляющий деятельность в данной сфере, или владеющий информацией об объектах общепита, реализующих алкогольные напитки, расположенных в отдельно стоящих строениях (нежилых помещениях), попадающих под введение ограничений? Предоставьте сведения об этом заведении в администрацию города, с указанием данных объекта (его местоположения, наименования юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность, юридического адреса, Ф.И.О. руководителя, контактов, площади помещений (общей и зала для посетителей), режима работы объекта)», – обращается к предпринимателям мэрия Орла.

Телефоны для справок: 43-29-34, 73-16-34.





Артём Ежаков



