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7:30, 8 июля 2021 года

Большинство орловских предприятий сработали в плюс

Региональная служба статистики опубликовала финансовые результаты деятельности областных организаций в январе-апреле 2021 года.


За первые четыре месяца 2021 года 193 предприятия Орловщины показали общую прибыль в размере чуть больше 13,9 млрд рублей. 81 организация показала убыток, оценённый в 847 млн рублей. Следует отметить, что сальдированный результат (прибыль-минус убыток) орловских предприятий составил около 13,1 млрд рублей – в 2,2 раза больше, чем год назад.
 
В этом отчёте не учитывались субъекты малого предпринимательства и организации со средней численностью персонала менее чем 15 человек, банки, страховые и государственные (муниципальные) учреждения.
 
Что касается просроченной кредиторской задолженности предприятий, то, как следует из другого отчёта, в конце апреля она составляла чуть больше 3,5 млрд рублей, причем половину от этой суммы задолжали организации сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства. Треть пришлась на бизнес по обеспечению электроэнергией, газом, паром и предприятия кондиционирования воздуха. Доля просроченной кредиторской задолженности организаций в общей структуре их банковских платёжных обязательств по сравнению с апрелем выросла на 1,2% и составила 5,2%.



Артём Ежаков
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