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8:10, 8 июля 2021 года Орловцы должны банкам 86 млрд рублей Данные приводит региональное отделение Центробанка России.





Сумма кредитов жителей Орловской области составляет 86 млрд рублей. Пресс-служба регионального ЦБ сообщает, что за год она увеличилась на 12,5 млрд. Практически половину от всего объёма займов – приблизительно 40 млрд – составляют ипотечные кредиты.





Артём Ежаков



