Юные орловцы победили на «АгроСтарте»

Они привезли с конкурса два первых места и одно – третье.

5 июля закончился ХI Всероссийский слёт агроэкологических объединений обучающихся образовательных организаций России «АгроСтарт». Мероприятие прошло в дистанционном формате.

От Орловщины участвовала команда из семи ребят. Первое место в номинации «Животноводство и ветеринария» заняла учащаяся девятиклассница из Знаменской средней общеобразовательной школы Карина Богомолова. У девятиклассника из Краснозвездинской средней общеобразовательной школы Богдана Суворова – третье место в номинации «Цифровое земледелие».

Кроме того, орловская команда стала победителем этого слёта. Наши ребята стали лучшими в командном зачёте по сумме баллов, набранных в индивидуальном конкурсе «Я – профессионал» и в командном конкурсе «АгроСтартап».



Фото: информационный портал Орловской области

