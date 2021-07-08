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8:47, 8 июля 2021 года

Юные орловцы победили на «АгроСтарте»

Они привезли с конкурса два первых места и одно – третье.


5 июля закончился ХI Всероссийский слёт агроэкологических объединений обучающихся образовательных организаций России «АгроСтарт». Мероприятие прошло в дистанционном формате.
 
От Орловщины участвовала команда из семи ребят. Первое место в номинации «Животноводство и ветеринария» заняла учащаяся девятиклассница из Знаменской средней общеобразовательной школы Карина Богомолова. У девятиклассника из Краснозвездинской средней общеобразовательной школы Богдана Суворова – третье место в номинации «Цифровое земледелие».
 
Кроме того, орловская команда стала победителем этого слёта. Наши ребята стали лучшими в командном зачёте по сумме баллов, набранных в индивидуальном конкурсе «Я – профессионал» и в командном конкурсе «АгроСтартап».

Фото: информационный портал Орловской области
 



Артём Ежаков
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