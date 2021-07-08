Главная » Новости



9:17, 8 июля 2021 года В Орле начнут ремонтировать дом №50 по ул. Октябрьской Работы начнутся через две недели.





В Орле через две недели начнётся капитальный ремонт крыши и фасада дома №50 по ул. Октябрьской. Здание 1956 года постройки не признано аварийным. Конкурс на проведение работ выиграла орловская фирма «Инженерные технологии». Контракт оценен в 9 млн рублей.

Фото пресс-службы городского совета





Артём Ежаков



