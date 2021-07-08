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21:57, 7 июля 2021 года В Орле из-за аварии на трубопроводе от воды отключат весь Заводской район Без воды останется и часть Советского района областного центра.





Как сообщили в администрации Орла, в районе дома №400 по ул. Комсомольской обнаружен порыв водовода. В настоящее время бригады «Орелводоканала» производят аварийное отключения всего Заводского и 2/3 Советского района.



Работы будут вестись всю ночь. На место аварии выехал мэр Орла.



Фото и видео из соцсетей.





Орловское Информбюро



