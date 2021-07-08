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22:45, 7 июля 2021 года

Аварию на водоводе на улице Комсомольской в Орле устранят в течение суток

Мэр Юрий Парахин провел оперативное прямое включение с места аварии.


Сегодня вечером в районе дома №400 на ул. Комсомольской в Орле прорвало девятисотую трубу на трехметровой глубине – ситуация практически аналогична той, что случилась два года назад в районе ТМК «ГРИНН». Об этом заявил во время прямого включения мэр Юрий Парахин. Аварию планируют устранить в течение суток.
 
«Обращаю внимание, что воды не будет точно в течение 20 – 24 часов в Советском и Заводском районах Орла. В Знаменке в течение двух часов будет вода. Посёлок Добрый тоже будет с водой. Болховский район – воды не будет. В Орловском районе у нас на сутки останавливается Болховский, ну и Зареченский микрорайон», – заявил Парахин.
В зону отключения попало 998 домов разной этажности с населением порядка 100 тысяч человек. Из них 17 тысяч - дети. Также авария затронула 58 соцобъектов.
 
Силами «Орёлводоканала» и «Спецавтобазы» в Советский и Заводской районы Орла будет организован подвоз технической воды. Необходимые материалы для устранения аварии у ремонтников есть.
 
Также Парахин заявил, что из-за прорыва трубы трамвайное движение завтра «скорее всего» остановится.
 
За ходом восстановительных работ можно следить на сайте мэрии Орла и личных страницах Юрия Парахина в соцсетях.

Фото и видео: Telegram-канал советника губернатора Сергея Лежнева 



Артём Ежаков
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