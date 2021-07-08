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23:30, 7 июля 2021 года На Комсомольской улице в Орле работают аварийные службы Об этом в своем Telegram-канале сообщает советник губернатора Сергей Лежнев.





Как сообщает советник губернатора Сергей Лежнев, в настоящее время удалось перекрыть поступление воды в магистраль. Авария локализована. Аварийные службы работают над восстановлением холодного водоснабжения и ликвидации последствий аварии.



Фото и видео: Telegram-канал советника губернатора Сергея Лежнева





Орловское Информбюро



