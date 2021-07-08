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23:50, 7 июля 2021 года 8 июля детские сады в Заводском и Советском районах Орла будут закрыты Это связано с аварией на улице Комсомольской.





Как сообщил мэр Орла Юрий Парахин, в связи с порывом трубы на улице Комсомольской, невозможно будет обеспечить горячим питанием детей, посещающих дошкольные учреждения. Родителей проинформируют работники социального блока городской администрации. И как отметил мэр, завтра на время устранения аварии не будут ходить трамваи, а для автомобилистов будет затруднён выезд из 909 квартала.





Орловское Информбюро



