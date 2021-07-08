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0:15, 8 июля 2021 года

В Орле идёт устранение аварии на трубопроводе

В зону отключения водоснабжения попало 703 дома разной этажности с населением 70 тысяч человек.


Как сообщил гендиректор «Орёлводоканала» Василий Иванов, земляные работы планируется выполнить до 6-7 часов утра, определить само повреждение и приступить к замене поврежденного участка трубопровода. Разрабатывается график подвоза воды на завтрашнее утро.

Без воды останется Заводской район, кроме района Лужки, и часть Советского района, кроме улиц Горького и 8 Марта. Также без воды останется Зареченский поселок и поселок Жилина. Подвоз воды будут осуществлять силами «Орёлводоканала», «Спецавтобазы» и администрации Орловского района.


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