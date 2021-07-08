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8:13, 8 июля 2021 года

Андрей Клычков обратился к работодателям тех родителей, которые вынуждены остаться с детьми дома

Детсады в Заводском и Советском районе Орла не будут работать из-за аварии на водоводе.


Андрей Клычков:
 
«Вниманию работодателей города Орла!
 
Вчера вечером в районе дома № 400 по ул. Комсомольской в городе Орле был обнаружен  порыв магистрального трубопровода, оставивший без водоснабжения две трети жителей Заводского и Советского района. Аварийные службы работали над восстановлением водоснабжения всю ночь, по плану авария будет устранена в течение сегодняшнего дня. Как я уже сообщал ранее, сегодня детские сады в указанных районах работать не будут - без водоснабжения горячее питание для малышей не сможет быть обеспечено. В этой связи хочу обратиться к руководителям предприятий и организаций города с просьбой отнестись с пониманием к тем сотрудникам, дети которых посещают дошкольные учреждения Заводского и Советского района  (в связи с чрезвычайной ситуацией люди могут быть лишены возможности с кем-то их оставить) и по возможности предоставить им отгул».

Фото со страницы Андрея Клычкова "Вконтакте"



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