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8:57, 8 июля 2021 года 49 детских садов в Орле сегодня не смогут принять детей Причина: прорыв водопровода в 909 квартале города.





Накануне вечером в Орле произошел прорыв трубопровода в районе дома № 400 по улице Комсомольской. Ведутся работы по замене поврежденного участка. Как сообщил мэр Орла Юрий Парахин, сегодня не смогут принять детей 49 детских садов, поскольку из-за отсутствия воды не будет возможности обеспечить их горячим питанием. Губернатор Андрей Клычков и мэр Юрий Парахин обращаются к работодателям с просьбой дать отгул тем родителям, которые будут вынуждены остаться дома с детьми. Юрий Парахин: «Устранение аварии на водоводе продолжается, идёт замена повреждённого участка. В Заводском и Советском районах всё ещё нет воды. Из-за этого сегодня мы вынуждены закрыть детские сады, находящиеся в зоне отключения, поскольку мы не сможем обеспечить для воспитанников горячее питание. Это 49 учреждений.

⠀ Я прошу работодателей тех людей, у которых дети ходят в детские сады Заводского и Советского района, с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и по возможности предоставить им отгул! Поскольку решение было принято вчера поздно вечером, не у всех родителей есть возможность найти альтернативный вариант, с кем оставить ребёнка. ⠀ Тем временем, продолжается замена трубы. В сторис я опубликовал уточнённый график подвоза воды. Всего будет 18 точек, работают цистерны МПП ВКХ «Орелводоканал» и МУП «Спецавтобаза». Продолжаю держать в курсе событий!».





Орловское Информбюро



