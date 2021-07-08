Завершить все работы на поврежденном водоводе планируют к 14 часам

Бригада «Орёлводоканала» работала всю ночь.

Как только что сообщил гендиректор «Орёлводоканала» Василий Иванов, размер поврежденного участка составил 1,5 квадратных метра, заменили 5,5 метров трубы. В данный момент ведутся сварочные работы и подсыпка грунта под трубу. Работы займут около трех часов. К 14 часам планируется пробный пуск воды.

Мэр Орла Юрий Парахин выразил благодарность сотрудникам «Орёлводоканала» за работу. Также благодарность адресована сотрудникам ГИБДД, которые регулируют движение рядом с местом аварии.



