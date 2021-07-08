Главная » Новости



9:33, 8 июля 2021 года В Орле опубликован график подвоза воды для пострадавших от прорыва трубопровода Завершение восстановительных работ ожидается к 14:00.





ГУ МЧС России по Орловской области опубликовал график поставки воды в Советский и Заводской районы Орла, оставшиеся без неё из-за вчерашнего прорыва магистрального водовода. Подвоз организован вплоть до завершения восстановительных работ, которые ориентировочно закончатся к 14:00.





Фото пресс-службы ГУ МЧС





Артём Ежаков



