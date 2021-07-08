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9:57, 8 июля 2021 года Прокуратура заинтересовалась прорывом водовода в Орле На место аварии выезжал и.о. прокурора Заводского района.





Орловская прокуратура проводит проверку по факту вчерашнего прорыва магистрального водовода на улице Комсомольской, – сообщили в ведомстве. Для координации работы спецслужб на место выезжал и.о. прокурора Заводского района.



В ходе проверки прокуратура даст оценку действиям и/или бездействию ответственных лиц, в чьи обязанности входит обслуживание и содержание разрушившегося участка водовода, а также соблюдение прав граждан в сфере ЖКХ.



Вопрос ликвидации аварии, устранения последствий и восстановления прав граждан находится на контроле прокуратуры.





Артём Ежаков



