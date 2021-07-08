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10:17, 8 июля 2021 года В Орле восстановлено трамвайное движение, прерванное после аварии на водоводе Об этом заявил в социальных сетях мэр Юрий Парахин.





В Орле, благодаря оперативной работе аварийных служб «Орёлводоканала» над ликвидацией прорыва магистрального водовода, удалось быстро восстановить трамвайное движение. Мэр Юрий Парахин подчеркнул, что железнодорожные пути проверены, и трафик электротранспорта безопасен.





Артём Ежаков



