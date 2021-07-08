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10:21, 8 июля 2021 года

Сегодня – день семьи, любви и верности

Поздравление Правительства Орловской области


 Дорогие орловцы!

Поздравляем вас с замечательным праздником – Днём семьи, любви и верности!

Сегодня мы празднуем один из самых добрых, светлых и радостных праздников, уходящих корнями в далекое прошлое. Несмотря на все трудности, с которыми сталкивается человек в современном мире, семья была и остаётся нашей главной ценностью.
Именно к родным и близким мы приходим за советом, с ними делимся радостями и печалями, проживаем каждое мгновение своей жизни. Нет ничего важнее понимания того, что рядом есть люди, которые всегда поддержат в любом начинании, искренне обрадуются победам, защитят от любого ненастья.
Конечно, семья – это еще и огромный труд. И нам радостно видеть, что молодые орловцы не просто не боятся, но и готовы брать на себя эту ответственность. Только за первые 6 месяцев этого года зарегистрировано более тысячи новых семей.

Ежегодно на Орловщине становится на 800 многодетных семей больше, что не может не радовать. Ведь большие семьи – основа стабильного, крепкого будущего нашего региона и страны.

Дорогие друзья! Будьте искренними и честными друг с другом, поддерживайте и помогайте. Пусть любимые всегда будут рядом, а дети радуют своими успехами.

Желаем, чтобы в ваших домах всегда царили мир, понимание и любовь! Доброго вам здоровья, счастья и благополучия!

Правительство Орловской области


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