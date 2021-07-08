Главная » Новости



10:50, 8 июля 2021 года Сотрудников «Орёлводоканала» наградят за оперативное устранение аварии на водоводе Губернатор Андрей Клычков поручил подготовить списки отличившихся работников.





Сотрудников «Орёлводоканала», оперативно ликвидировавших прорыв водовода на ул. Комсомольской, наградят. Об этом заявил губернатор Клычков – он уже поручил подготовить списки отличившихся.



По нормативам, аварии подобных масштабов устраняются за 24 часа, но рабочим, ремонтировавшим повреждённый участок всю ночь, удалось это сделать за 12 часов.



Ориентировочно вода вернётся в краны жителей Советского и Заводского районов к 14:00.













Артём Ежаков



