Орловские фермеры выбирают редкие направления животноводства

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10:59, 8 июля 2021 года
Орловские фермеры выбирают редкие направления животноводстваО развитии сельского хозяйства в нашем регионе, его направлениях и перспективах в интервью корреспонденту ГТРК «Орёл» рассказал руководитель департамента сельского хозяйства Орловской области Александр Шалимов.
Всё больше орловских фермеров делают выбор в пользу животноводства, причём его наиболее редкие направления - такие как козоводство или овцеводство. Немало тому поспособствовал курс школы фермера, который в этом году окончили 25 человек. Еще одним стимулом к освоению редких направлений стал конкурс грантов «Агростартап», позволяющий начинающим фермерам открыть новое дело с финансовой поддержкой.
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Екатерина Игнатюк