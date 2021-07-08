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10:59, 8 июля 2021 года

Орловские фермеры выбирают редкие направления животноводства

О развитии сельского хозяйства в нашем регионе, его направлениях и перспективах в интервью корреспонденту ГТРК «Орёл» рассказал руководитель департамента сельского хозяйства Орловской области Александр Шалимов.


Всё больше орловских фермеров делают выбор в пользу животноводства, причём его наиболее редкие направления - такие как козоводство или овцеводство. Немало тому поспособствовал курс школы фермера, который в этом году окончили 25 человек. Еще одним стимулом к освоению редких направлений стал конкурс грантов «Агростартап», позволяющий начинающим фермерам открыть новое дело с финансовой поддержкой.

Подробнее – в видеосюжете


Екатерина Игнатюк
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