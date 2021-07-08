Главная » Новости



11:02, 8 июля 2021 года Орловские надзиратели пресекли передачу мобильных телефонов в ИК-2 Трём мужчинам грозит административный штраф.





В ливенской ИК-2 пресечена попытка передачи заключённым мобильных телефонов и комплектующих к ним. Об этом заявляет пресс-служба УФСИН по Орловской области. Информацию о возможной передаче «запрещёнки» сотрудники колонии получили заранее, и 6 июля в ходе осмотра внутренней запретной зоны ими были найдены три свёртка с пятью мобильными телефонами, двумя аккумуляторами и одним зарядным устройством.



Электронику изъяли. За нарушение были задержаны трое мужчин, ранее сидевших в ИК-2. На них составлен административный протокол, по которому им грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей.



Фото пресс-службы УФСИН России по Орловской области







Артём Ежаков



