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11:02, 8 июля 2021 года

Орловские надзиратели пресекли передачу мобильных телефонов в ИК-2

Трём мужчинам грозит административный штраф.


В ливенской ИК-2 пресечена попытка передачи заключённым мобильных телефонов и комплектующих к ним. Об этом заявляет пресс-служба УФСИН по Орловской области. Информацию о возможной передаче «запрещёнки» сотрудники колонии получили заранее, и 6 июля в ходе осмотра внутренней запретной зоны ими были найдены три свёртка с пятью мобильными телефонами, двумя аккумуляторами и одним зарядным устройством.

Электронику изъяли. За нарушение были задержаны трое мужчин, ранее сидевших в ИК-2. На них составлен административный протокол, по которому им грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

Фото пресс-службы УФСИН России по Орловской области



Артём Ежаков
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