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11:39, 8 июля 2021 года

Добровольческий спасательно-поисковый отряд «ЛизаАлерт» набирает единомышленников

Всех, кто желает присоединиться, приглашают на новичковую встречу.


Добровольческий спасательно-поисковый отряд «ЛизаАлерт» помогает в поисках пропавших людей. Добровольцы выполняют большой объём работы - и в природной среде, и на улицах города. Есть и задачи для тех, кто хочет помогать, но не готов выезжать на поиски. Можно работать из дома и собирать необходимую информацию. Людей, которые общаются с заявителями, называют инфорги.

Подробнее о подразделениях отряда «ЛизаАлерт» можно узнать на новичковой встрече, которая пройдёт сегодня в 19 часов по адресу Тургенева, 37. Все подробности - в официальной группе отряда в социальных сетях.


Мария Семак
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