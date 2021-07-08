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11:45, 8 июля 2021 года Из орловских лесов выгнали усача Так называются жуки, которые наносили вред хвойным деревьям.





В Корсаковском районе Орловской области отменили карантинную фитосанитарную зону. Её установили еще в 2013 в лесу на площади 93 гектара. Причина – опасные вредители – черные усачи. Теперь вредители в лесных массивах ликвидированы. Как сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора, на протяжении последних трёх лет появление усачей в Корсаковском лесу не обнаружено.





Мария Семак



