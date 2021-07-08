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11:40, 8 июля 2021 года Уфа приняла Всемирную Фольклориаду На фестивале звучала музыка, объединяющая всю нашу многонациональную Россию.





Программа открытия делилась на три смысловых блока: первый из них «Земля» – был наполнен образами из башкирских эпосов и легенд. Следом шла «Душа» - многонациональная Россия – страна с уникальной судьбой и мировоззрением. Последний блок объединял всех.



Впервые в Уфе прозвучал гимн фольклориады, который исполнили дуэтом Марина Девятова и Аскар Абдразаков.



Удивительным по масштабу был хореографический блок - «Хоровод дружбы» в уфимском амфитеатре установил сразу два мировых рекорда. Первый - по числу участников – их было 2700 человек. Еще один зафиксирован по этническому разнообразию – танцевали представители 71 национальности из 57 стран мира. Завершился день большим праздничным концертом.





Мария Семак



