Главная » Новости



11:54, 8 июля 2021 года У 95 орловцев нашли COVID-19, двое скончались В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 8 июля, за последние сутки в Орловской области выявлено 95 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 38 176).



На лечении – 1 269 человек. Накануне выписаны 82 орловца (всего – 36 142). От последствий болезни скончались 765 жителей региона (+2 летальных исхода).



Суточная заболеваемость в России – 24 818 (всего – 5 707 452), число выздоровевших – 21 336 (всего – 5 143 255). Общее число летальных исходов – 140 775 (+734 случая за сутки). На лечении – 423 422 человека.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



