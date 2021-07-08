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12:04, 8 июля 2021 года

В Свердловском районе ремонт двух соцобъектов под угрозой срыва

Детскую школу искусств и общеобразовательную школу в Змиёвке посетил «Губернаторский контроль». Корреспондент ГТРК «Орёл» Антон Киселев узнал подробности.


Змиёвке не везёт с подрядчиками - к неутешительному выводу пришли строительные эксперты «Губернаторского контроля» после посещения ряда объектов в райцентре. Первый - это средняя школа, здание которой должно быть капитально отремонтировано. Контракт с подрядчиком был заключён ещё в феврале. Приступить строители обещали 1 мая. Но слово не сдержали. Как сообщила директор школы Наталья Голованова, 1 июля контракт был расторгнут. Компания пополнила реестр недобросовестных подрядчиков. Штраф за неисполнение работ - 1 миллион 200 тысяч рублей. Сейчас администрация района ищет новых строителей.

Подвести местные власти может и подрядчик, ремонтирующий Детскую школу искусств в Змиёвке. Объект стоимостью в 16 миллионов 800 тысяч рублей должен быть сдан 1 октября. Сегодня строители только завершают черновые работы. Уже неделю подрядчик обещает привезти на объект штукатуров, которые начнут ровнять стены. Без них работы не могут двинуться дальше. «Губернаторский контроль» предупредил: если темпы работ не будут увеличены, исполнителей ждут штрафы.

В соседней Глазуновке подрядчиком, ремонтирующим тоже Школу искусств и практически за туже цену - чуть больше 16 миллионов рублей, местные власти, наоборот, довольны. Больше 80% работ уже завершены - строители заменили систему силового электрооборудования и освещения, систему отопления, окна, частично крышу и обновили потолок на втором этаже здания. Сдать объект в срок - 31 августа - ничто не должно помешать.


Антон Киселёв
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