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13:00, 8 июля 2021 года Под Орлом иномарка съехала в кювет. Двое пострадали Инцидент произошёл накануне в 15:45.





7 июля в 15:45 в Урицком районе произошло ДТП с двумя пострадавшими, – передаёт отдел пропаганды областного УГИБДД. На 7 километре автодороги Нарышкино – Большое Сотниково – Болотовские Дворы автомобиль Audi A4 съехал в кювет и, судя по характеру повреждений, опрокинулся или ударился боком о препятствие. Пострадали 20-летние водитель и пассажир иномарки. О характере их травм не сообщается.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 12 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили ранения.



Фото пресс-службы областного УГИБДД





Артём Ежаков



