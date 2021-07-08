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15:00, 8 июля 2021 года В Орле пенсионера сбил сдающий назад автомобиль Мужчину отправили на амбулаторное лечение.





Вчера около 17:00 во дворе дома №19б по улице Металлургов в Орле 65-летний мужчина попал под колёса сдающего назад «Рено». Медики назначили пострадавшему амбулаторное лечение.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 12 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили ранения.



Фото пресс-службы областного УГИБДД





Артём Ежаков



