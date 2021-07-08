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12:44, 8 июля 2021 года В Орле отмечают День семьи, любви и верности ГТРК «Орёл» пригласила в гости тех, для кого этот праздник наиболее значимый. Одна из них - самая известная на Орловщине многодетная мама – Валерия Клычкова, супруга губернатора. А также женщина, которая знает о каждой новой семье в областном центре, - руководитель орловского ЗАГСа Татьяна Стёпина.





В День семьи, любви и верности Валерия Клычкова посетила нашу телерадиокомпанию не как супруга губернатора, а в первую очередь, как многодетная мама. Она стала ею полгода назад, когда родилась дочка. Любовь - такое имя дали третьему ребёнку в семье.



Статус многодетной матери, признаётся первая леди региона, особо не ощущается.



Валерия Клычкова - многодетная мать: «Сказать, что это как-то вот прямо почувствовалось, - нет. Возможно, если мы когда-нибудь поедем в отпуск, наверно, будет это чувствоваться по сбору вещей с собой».

На «Радио России. Орёл» Валерия Клычкова рассказала о семейной жизни, о воспитании детей, о традициях, сложившихся в их доме, и вместе с ведущей поразмышляла о ценностях брака.



Об этом же речь зашла и с другой гостьей - Татьяной Стёпиной. Она свидетельница зарождения нескольких тысяч орловских семей. Руководитель ЗАГСа рассказала, что в этом году, несмотря на пандемию, в Орле обязательно будут чествовать юбиляров супружеской жизни. На участие в этом году номинировались семь пар.



Татьяна Стёпина, начальник территориального отдела ЗАГС г. Орла: «Не все пары получают эти медали. Рассматривается всё - сколько деток воспитали, сколько внуков, какие семейные традиции есть. Мы должны показывать те семьи, с которых можно взять пример нашей молодёжи».

«Все счастливые семьи счастливы одинаково, каждая несчастливая несчастна по-своему» - писал классик. Современники же полагают, что найти общий секрет семейной идиллии невозможно, жить нужно друг для друга.





Антон Киселёв



