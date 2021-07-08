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12:55, 8 июля 2021 года

Орёл оперативно преодолел водный коллапс

Над устранением ЧП бригады «Орёлводоканала» работали всю ночь. За ходом аварийных мероприятий наблюдал корреспондент ГТРК «Орёл» Всеволод Трифонов.


В Орле завершили ремонтные работы на месте вчерашнего прорыва магистрального водовода на улице Комсомольской. Сотрудники «Орёлводоканала» работали над устранением аварии и её последствий всю ночь – вода в краны почти 100 тысяч жителей Заводского и Советского районов должна вернуться к 14:00 сегодняшнего дня. Ремонтники справились за 12 часов – вдвое быстрее нормативного времени. Лопнувший участок чугунной трубы уже заменён стальной конструкцией. Масштаб случившегося был аналогичен прорыву трубы в районе ТМК «ГРИНН» два года назад.

Помимо осушенных кранов, множество проблем жителям города добавили бьющие из-под земли фонтаны воды.

Проезд в районе аварии некоторое время был затруднён, а грунт под трамвайными рельсами размылся, из-за чего один вагон сошёл с рельсов. Остальные трамваи рискнули пропустить в депо. Сегодня они вышли на маршруты – дорога безопасна, заявил утром градоначальник.

Подвоз воды в пострадавшие районы города осуществляется до сих пор и завершится с возвращением водовода в штатный режим работы.
Также в пострадавших районах сегодня не работают детские сады – губернатор Клычков и мэр Парахин лично попросили работодателей дать отгул сотрудникам, которым сегодня некуда отправить ребят.

Случившимся уже заинтересовалась прокуратура. Ведомство даст оценку действиям или бездействию ответственных должностных лиц и вынесет процессуальное решение.

Тем временем, власти приняли решение наградить сотрудников «Орёлводоканала» за оперативное устранение аварии. Глава региона дал поручение подготовить списки отличившихся рабочих.


Всеволод Трифонов
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