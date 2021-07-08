Главная » Новости



13:30, 8 июля 2021 года В Мценске организована мобильная вакцинация от COVID-19 С 6 июля выездная бригада работает ежедневно.





В Мценске с 6 июля организована ежедневная мобильная вакцинация от COVID-19. С 9:00 до 12:00 медики работают по адресу: Микрорайон I, район дома №18 (территория, прилегающая к магазину «Пятерочка»).



Для прохождения процедуры следует захватить паспорт, полис ОМС и СНИЛС.





Артём Ежаков



