Новый ФГОС для школ начнёт действовать с 1 сентября 2022 года

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14:23, 8 июля 2021 года
Новый ФГОС для школ начнёт действовать с 1 сентября 2022 годаМинистерство юстиции официально зарегистрировало приказы Министерства просвещения.
Новые федеральные государственные образовательные стандарты для школ окончательно утверждены. Министерство юстиции официально зарегистрировало соответствующие приказы Министерства просвещения.
Как отмечает Евгения Матвеева – эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС, образовательные стандарты определяют содержание всего школьного образования в России. Изменения в них ожидались давно, но работу пришлось приостановить из-за пандемии коронавируса.
Как анонсировали ранее в новой версии стандартов теперь всё подробно расписано, в частности, какой минимум знаний должен освоить школьник. Также сделан упор на практическом применении этих знаний на практике.
В Министерстве просвещения рассказали, что новый ФГОС поможет детям в развитии «мягких навыков» – soft skills. Также в новых стандартах предусмотрена возможность использования школами сетевого обучения и применения электронных и дистанционных образовательных технологий.
Можно напомнить, что задачу изменить федеральные госстандарты поставил ведомству президент Владимир Путин. В их разработке необходимо было учесть приоритеты научно-технологического развития страны. Предыдущие стандарты, которые пока еще действуют в России, были приняты до 2012 года, поэтому сильно устарели и не отвечают требованиям времени.
Ранее в Минпросвещения сообщили о разработке нового ФГОС для среднего профессионального образования. Согласно документу, теперь у студентов колледжей будет больше времени на практику. Об этом сказал первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко. Кроме того, новый ФГОС предполагает возможность выбирать дополнительные квалификации, а также изменение сроков обучения. Например, для рабочих профессий срок обучения будет составлять до 2 лет, а для более технологичных специальностей – до 3 лет.
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