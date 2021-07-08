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14:23, 8 июля 2021 года Новый ФГОС для школ начнёт действовать с 1 сентября 2022 года Министерство юстиции официально зарегистрировало приказы Министерства просвещения.





Новые федеральные государственные образовательные стандарты для школ окончательно утверждены. Министерство юстиции официально зарегистрировало соответствующие приказы Министерства просвещения.



Как отмечает Евгения Матвеева – эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС, образовательные стандарты определяют содержание всего школьного образования в России. Изменения в них ожидались давно, но работу пришлось приостановить из-за пандемии коронавируса.



Как анонсировали ранее в новой версии стандартов теперь всё подробно расписано, в частности, какой минимум знаний должен освоить школьник. Также сделан упор на практическом применении этих знаний на практике.



В Министерстве просвещения рассказали, что новый ФГОС поможет детям в развитии «мягких навыков» – soft skills. Также в новых стандартах предусмотрена возможность использования школами сетевого обучения и применения электронных и дистанционных образовательных технологий.



Можно напомнить, что задачу изменить федеральные госстандарты поставил ведомству президент Владимир Путин. В их разработке необходимо было учесть приоритеты научно-технологического развития страны. Предыдущие стандарты, которые пока еще действуют в России, были приняты до 2012 года, поэтому сильно устарели и не отвечают требованиям времени.



Ранее в Минпросвещения сообщили о разработке нового ФГОС для среднего профессионального образования. Согласно документу, теперь у студентов колледжей будет больше времени на практику. Об этом сказал первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко. Кроме того, новый ФГОС предполагает возможность выбирать дополнительные квалификации, а также изменение сроков обучения. Например, для рабочих профессий срок обучения будет составлять до 2 лет, а для более технологичных специальностей – до 3 лет.





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