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15:30, 8 июля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».



- Орёл оперативно преодолел водный коллапс. Над устранением ЧП бригады «Орёлводоканала» работали всю ночь.



- В Свердловском районе ремонт соцобъектов под угрозой срыва. На место выехал «Губернаторский контроль».



- Сегодня - День семьи, любви и верности. Мы пообщались с известными мамами Орловской области.



- Храмы культуры осыпаются. Есть ли шанс на спасение архитектурных жемчужин?



- В профессиональные колледжи подано почти 3 тысячи заявлений.



- Безбарьерный спорт. В Ливнах сегодня открывают инклюзивную площадку.



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