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15:32, 8 июля 2021 года

Директор ООО «Шанс» ответит за смерть заживо погребённого рабочего в Глазуновке

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.


Директору ООО «Шанс» грозит до пяти лет тюрьмы за смерть рабочего, – сообщает сайт СУ СК России по Орловской области. Дело уже направлено в суд.

Трагедия развернулась днём 14 мая в Глазуновке, когда бригада рабочих компании проводила строительно-монтажные работы. После прошедшего дождя, слесарь спустился в траншею глубиной в 180 см, присел на корточки и был погребён внезапно обвалившейся с боковой стенки землёй. Коллеги не успели спасти мужчину – он погиб от множественных переломов рёбер и травматического шока.

Директору организации вменяют ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). По версии следствия, он не обеспечил безопасные условия труда, а также не предпринял мер для установления креплений стенок траншеи и не проконтролировал ход работ, чем проявил преступную небрежность. Особо подчёркивается, что он мог предвидеть и предотвратить трагические последствия, проявив должную внимательность и предусмотрительность.

Фото пресс-службы областного СУ СК


Артём Ежаков
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