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15:35, 8 июля 2021 года Семья Вечеринских уверена, что на селе можно жить прекрасно В семье, где семеро детей и большое хозяйство, царят любовь и согласие. 13 лет назад супруги переехали в деревню, в Болховский район, и ни разу об этом не пожалели. В этом году они получили титул «Сельская семья-2021».

Корреспондент ГТРК «Орёл» побывала в гостях у Вечеринских.





Семья Вечеринских родилась 15 лет назад, а два года спустя они из города переехали в деревню - с четырёхмесячным сыном, козой и пятью курами. И ни разу не пожалели. Сегодня и детей уже семеро, и хозяйство разрослось:

две коровы, бык, поросята, индюки, цесарки, гуси, утки и кролики. В семье каждый с малых лет – помощник, и всем найдётся дело.



Старшие сыновья в свои 10 и 13 лет - и с косой управляются, и за скотиной смотрят. Впрочем, успевают и в учебе. Роман, например, стипендиат главы Болховского района, в 13 лет уже перешел в 9 класс, программу за год сдал экстерном, а ещё верховой ездой занимается. У всех школьников есть кружки по интересам: у Ярослава - хоккей, у Веры - бальные танцы.



Екатерина Вечеринская, многодетная мать: «Мое мнение, занятия нужны, потому что они стимулируют детей к осознанности своих поступков, помогают спланировать день. Старшая дочь Мария окончила художественную школу, сейчас она студентка Армавирского университета».

Сельской жизнью все довольны, правда, общения со сверстниками детям не хватает. Чтобы привлечь внимание к деревне, год назад Вечеринские решили открыть страусиную ферму и даже выиграли грант на это дело. Теперь не только выращивают экзотическую птицу - а это диетическое мясо, ценные кожа и перья, но и организуют экоэкскурсии на ферму. А посмотреть здесь есть на что - одни страусята чего стоят.



Екатерина Вечеринская, многодетная мать: «Коровами не привлечешь внимание к селу. А экзотической птицей - да. Вообще, мне очень хочется, чтобы люди обратили внимание на село, на землю, что здесь можно жить, здесь можно жить хорошо, прекрасно, с большим количеством детей - не проблема. В городе мне бы было сложнее».

Вечеринские специально для фермы не только закупили африканских страусов, но и инкубатор для яиц. Живут страусы долго - до 80 лет, а вот несутся нечасто, поэтому страусиные яйца здесь едят редко - когда приезжают гости. Одного яйца хватает на 14 порций омлета. А из скорлупы можно изготовить красивый сувенир. Чтобы извлечь содержимое страусиного яйца, нужно в скорлупе аккуратно просверлить отверстие. Делается это ручной дрелью, используя сверло для керамики - скорлупа достаточно твердая, толщиной 2-3 миллиметра. Пол-литра молока, немного соли, и через 20 минут омлет из страусиного яйца готов.



Здоровая пища, свежий воздух, интересное дело, любовь и согласие – всё это принесло семье Вечеринских титул «Сельская семья-2021».





Татьяна Тимохина



