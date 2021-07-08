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15:37, 8 июля 2021 года Подача воды в Орле возобновлена на 100% Об этом сообщил мэр Юрий Парахин.





Только что в аккаунтах мэра Орла Юрия Парахина появилась информация о восстановлении подачи воды. Ссылаясь на директора «Орёлводоканала» Василия Иванова, градоначальник заверил, что подача воды возобновлена на 100%. Потребуется час для набора давления. Как пишет Парахин, аварийную ситуацию полностью удалось урегулировать за 18 часов при норме в 24 часа. Юрий Парахин: «Искренне благодарю сотрудников нашего муниципального предприятия и лично Василия Васильевича Иванова за то, что они оперативно и как всегда профессионально справились с проблемой! К сожалению, для них такие работы не в новинку: за последние несколько лет на сетях в Заводском районе произошло уже три аварии. Это говорит о том, что сети серьёзно изношены, и нам необходимо обновление. Федеральные программы и национальные проекты это позволяют: в прошлом году мы ввели в эксплуатацию 2,3 км водопровода, в этом году — ещё 5,4 км. Планы на 2022 год уже тоже есть. Строительством альтернативных ниток занимается также МПП ВКХ «Орёлводоканал». ⠀ Спасибо и другим службам, которые помогали локализовать аварию, в том числе МЧС, МВД, отдельно — ГИБДД. Спасибо газовикам, которые вчера оперативно выехали на место и разрешили земляные работы на участке пролегания газопровода. Спасибо МУП «Спецавтобаза» и МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» за то, что быстро нашли решение в экстремальной ситуации. И, конечно, вам, жителям — за терпение и понимание!». Также градоначальник предупредил о том, что место аварии засыпано грунтом, и в ближайшие несколько дней он будет усаживаться, поэтому автомобилистам стоит быть внимательнее. Также сообщается, что завтра будут работать все дошкольные учреждения.



Фото со Фото со страницы Юрия Парахина "Вконтакте"





Орловское Информбюро



