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15:57, 8 июля 2021 года У орловца украли сломанную машину Находчивому подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы.





В Орле полицейские установили подозреваемого в краже сломанного ВАЗ-2112. Владелец оставил неисправную отечественную легковушку на улице Чапаева, а придя к ней через две недели, на месте не нашёл.



По версии следствия, 33-летний подозреваемый, живущий в ближайшем доме, просто заказал эвакуатор для перевоза якобы принадлежащей ему машины, – сообщает сайт областного УМВД.



По ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража) ему грозит до пяти лет тюрьмы. Сейчас он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Куда делась машина, пока неясно.





Артём Ежаков



