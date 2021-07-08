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16:07, 8 июля 2021 года Орловцев планируют вакцинировать в МФЦ Также до сих пор рассматривается вариант с размещением прививочного пункта в здании орловского автовокзала.





В Орле планируется открыть пункты вакцинации на территории МФЦ и автовокзала. Об этом было заявлено на сегодняшнем заседании оперативного штаба.



Что касается текущей вакцинации, то было заявлено, что число обращений о проведении вакцинации со стороны трудовых коллективов в последнее время растёт. Их обслуживают силами 32 выездных бригад.



Сейчас первую дозу вакцины получили 124 178 жителей региона, завершили вакцинацию 83 903 орловца. К началу следующей недели в регион поступит около 9 тыс. компонентов вакцины «ЭпиВакКорона».





Артём Ежаков



