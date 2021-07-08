Орловцев планируют вакцинировать в МФЦ

|
|
|Главная » Новости
16:07, 8 июля 2021 года
Орловцев планируют вакцинировать в МФЦТакже до сих пор рассматривается вариант с размещением прививочного пункта в здании орловского автовокзала.
В Орле планируется открыть пункты вакцинации на территории МФЦ и автовокзала. Об этом было заявлено на сегодняшнем заседании оперативного штаба.
Что касается текущей вакцинации, то было заявлено, что число обращений о проведении вакцинации со стороны трудовых коллективов в последнее время растёт. Их обслуживают силами 32 выездных бригад.
Сейчас первую дозу вакцины получили 124 178 жителей региона, завершили вакцинацию 83 903 орловца. К началу следующей недели в регион поступит около 9 тыс. компонентов вакцины «ЭпиВакКорона».
Артём Ежаков