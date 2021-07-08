На Орловщине продолжают возвращать свёрнутый коечный фонд

|
|
|Главная » Новости
16:36, 8 июля 2021 года
На Орловщине продолжают возвращать свёрнутый коечный фондПод госпитализацию с COVID-19 снова подготовили 70 мест в Плещеевской ЦРБ.
В Орловской области планомерно возвращают ранее свёрнутый коронавирусный коечный фонд. Сегодня на региональном оперативном штабе заявили о 70 местах, перепрофилированных под госпитализацию с COVID-19 в Плещеевской ЦРБ.
Напомним, что недавно губернатор допускал возможность, что 1 800 коек, которые было поручено вернуть из-за ухудшения эпидобстановки, хватит лишь к середине июля. Сейчас занято 771 место, свободно – 255. Нужные запасы лекарств, расходников и кислорода имеются.
Артём Ежаков