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17:09, 8 июля 2021 года COVID-19 спровоцировал внебольничную пневмонию примерно у половины заболевших орловцев На минувшей неделе диагностирование этого вида воспаления лёгких увеличилось.





На Орловщине на минувшей неделе в сравнении с позапрошлой семидневкой на 5,2% увеличилась заболеваемость внебольничной пневмонией – 362 случая против 344. В 46,7% случаев у таких пациентов подтверждался COVID-19.



Наиболее подверженными такому воспалению лёгких оказались орловцы в возрасте 65+. На их долю приходится 41,4% диагнозов. На втором месте – жители региона возрастом от 50 до 64 лет. В общей структуре они заболели в 32% случаев. Замыкают тройку граждане в возрасте от 30 до 49 лет – 18,9%. Среди возрастных групп детей показатели не превышают 0,6%.





Артём Ежаков



