В Орле увеличилось количество желающих вакцинироваться

Об этом говорили сегодня на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Какие ещё намерены предпринять меры для снижения распространения заболевания, узнала корреспондент ГТРК «Орёл» Анна Вайсергисер.

Ежедневно в регионе количество новых случаев заболевания достигает сотни. Чтобы принять всех больных коронавирусной инфекцией, решили вновь перепрофилировать коечный фонд. 70 мест уже подготовили в Плещеевской ЦРБ. Свободных коек будет чуть более 20%. В сутки в регионе пациенты больниц используют 9 тонн кислорода. COVID-19 спровоцировал внебольничную пневмонию примерно у половины заболевших орловцев. На минувшей неделе диагностирование этого вида воспаления лёгких увеличилось.



Единственный способ перенести заболевание легче или вовсе не подхватить инфекцию - прививка.

Вадим Соколов, первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области: «Главное усилие сегодня мы должны сосредоточить на иммунизации населения, создать все необходимые условия для того чтобы любой житель Орловской области, который хочет получить прививку, имел возможность это сделать».

На Орловщине откроются дополнительные пункты вакцинации. Имеющиеся стационарные и мобильные пункты не справляются с потоком желающих. Первую дозу вакцины уже получили 124 178 жителей области, завершили вакцинацию 83 903 человека. Орловцев планируют вакцинировать в МФЦ. Также рассматривается вариант с размещением прививочного пункта в здании орловского автовокзала.

В Орловскую область поступило 145 тысяч доз «Спутника V». «ЭпиВакКорона» станет доступна в регионе на следующей неделе. Как сообщили на оперштабе, регион поучит 9 тысяч доз.