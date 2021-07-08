Участники клуба подводного плавания «Диво» совершили погружения в Тихом океане

Вернувшись с Камчатки, дайверы поделились впечатлениями с корреспондентом ГТРК «Орёл» Юлией Опанасюк.

Участники клуба подводного плавания «Диво» совершили путешествие по Камчатке. За десять дней они смогли познакомиться с подводным миром Тихого океана и красотами края.

Группа в составе 17 человек, среди которых одна девушка, погружались на глубину более 30 метров, сплавлялись по рекам и поднимались на вулканы.

Самые яркие впечатления подарили погружения с сивучами в океанских водах и встреча с медведем в долине гейзеров.

Как сообщил руководитель экспедиции Сергей Куликов, на этом знакомство с Камчаткой не заканчивается - уже через год дайверы снова отправятся на покорение подводного мира Тихого океана. Нас заверили, что без сенсаций не обойдётся, и пообещали, что зрители нашего телеканала об этом узнают одними из первых.