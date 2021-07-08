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19:50, 8 июля 2021 года

В Ливнах открыли детскую инклюзивную площадку

Специально оборудованное реабилитационное пространство подходит для спорта, игр и общения как обычных ребят, так и детей с нарушениями развития, которые обычные площадки посещать не могут.


В Ливнах открыли детскую инклюзивную площадку. Там могут проводить время дети с нарушениями в развитии. Необходимость в таком проекте назрела ещё пять лет назад, когда в семейный центр в Ливнах пришли первые семьи с особыми детьми. Главная проблема для них - не сложности реабилитации, как может показаться на первый взгляд, а нехватка общения. И игровое пространство, которое может объединить здоровых детей и ребят с особенностями развития, как раз эту проблему должно решить.
 
Елена Шеламова, жительница г. Ливны: «Это очень важно. И я надеюсь, что обычные дети будут помогать нам, и подружатся с нашими детьми, и поймут, что им необходима помощь».



Екатерина Игнатюк
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