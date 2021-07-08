Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».

- Орёл оперативно преодолел водный коллапс. Над устранением ЧП бригады «Орёлводоканала» работали всю ночь.





- На Орловщине вновь возвращают ковидные койки и планируют открыть два новых пункта вакцинации - спрос на прививку увеличился в разы.





- Группа «Губернаторского контроля» проехала по двум районам. В одном из них ремонт соцобъектов только на начальной стадии.





- Участники клуба подводного плавания «Диво» совершили погружения в Тихом океане. Через год планируют вернуться снова – за сенсацией.





- В Ливнах открыли первую инклюзивную площадку - удобную для всех детей.