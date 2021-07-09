Орловцам разъяснили последствия изготовления и использования фальшивых «ковидных» справок

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6:45, 9 июля 2021 года
Орловцам разъяснили последствия изготовления и использования фальшивых «ковидных» справокВ обоих случаях может наступить уголовная ответственность.
УМВД России по Орловской области предупреждает жителей региона о возможной уголовной ответственности за изготовление, сбыт и использование фальшивых сертификатов о вакцинации и отрицательных ПЦР-тестов.
Изготовление и сбыт «ковидных» документов караются по ч.1 ст.327 УК РФ. Санкции по этой статье: лишение свободы, ограничение свободы, принудительные работы (всё – до двух лет), арест (6 месяцев).
Использование гражданами заведомо подложных сертификатов о вакцинации (оригинальных без прохождения самой вакцинации или поддельных) наказывается по ч.3 ст.327 УК РФ. Возможные санкции: лишение свободы, ограничение свободы, принудительные работы (всё – до одного года). Если обладатель такой справки окажется источником инфекции, его ждет наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил в зависимости от тяжести последствий, – сообщает
сайт областного УМВД.
Информацию об услугах по получению медицинских документов в обход официальных процедур полиция просит сообщать по телефону «02», с мобильного – «112».
Артём Ежаков