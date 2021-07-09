Орловский легкоатлет Илья Аксёнов взял серебро на Чемпионате России

Этот успех позволил спортсмену отобраться на мировые соревнования в Польше.

Накануне в Чебоксарах завершился Чемпионат России по спорту глухих в дисциплине «лёгкая атлетика». Орловский спортсмен Илья Аксенов пробежал четырёхсотметровку со вторым результатом – за 49,10 секунды, параллельно установив личный рекорд и выполнив норматив для участия для участия в Сурдлимпийских играх 2022 года в Бразилии.



Добытое серебро позволит Илье Аксёнову представить Россию на Чемпионате Мира в Польше.



Фото: информационный портал Орловской области