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8:20, 9 июля 2021 года В Орловской области уничтожили 39 тыс. м² дикорастущих наркотических растений Региональные полицейские подвели итоги оперативно-профилактической операции «Мак-2021».







На Орловщине завершился первый этап оперативно-профилактической операции «Мак – 2021». Его итоги публикует пресс-служба областного УМВД. Было возбуждено 17 уголовных дел по эпизодам наркопреступлений, изъято 850 граммов запрещённых веществ растительного происхождения и уничтожен 31 очаг дикорастущей флоры общей площадью в 39 060 м². На нарушителей составлено 38 протоколов об административных правонарушениях, 21 человек привлечён к ответственности.





Артём Ежаков



