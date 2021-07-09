ПФР: В первую неделю июля орловцы подали более 5 тыс. заявлений на получение новых пособий

Пенсионный фонд с 1 июля 2021 года начал принимать заявления на две новые выплаты: ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинских организациях на ранних сроках беременности, и ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте от 8 до 16 лет включительно.

За первую неделю июля в Орловской области было подано свыше пяти тысяч заявлений на получение новых пособий. Большинство из них поступило через Единый портал государственных и муниципальных услуг, сообщает пресс-служба Орловского отделения Пенсионного фонда России.



Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Орловской области напоминает: размер пособия для будущих мам составляет 50% регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения - 5740 руб., а пособия на детей – 50% регионального прожиточного минимума на ребенка – 5425,5 руб.



Пособие беременным женщинам назначается, если срок их беременности составляет 6 и более недель, и на учёт в медицинские организации они встали в ранние сроки беременности (до 12 недель). Пособие выплачивается, начиная с 12 недели беременности и до месяца родов или прерывания беременности включительно.



Право на ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте от 8 до 16 лет включительно имеет единственный родитель (второй родитель умер, пропал без вести, не вписан в свидетельство о рождении или записан со слов матери), а также родитель или законный представитель ребенка, в отношении которого есть решение суда о выплате алиментов.



При назначении данных видов пособий будет учитываться среднедушевой доход семьи, и он не должен превышать региональный прожиточный минимум на душу населения. В Орловской области он составляет 10722 руб. В доход семьи входит заработная плата, стипендия, алименты, пособия, пенсии и др. К оценке нуждаемости семьи подойдут комплексно, беря во внимание имущество семьи, наличие автотранспортных средств и др.



Удобнее всего подать заявление на назначение пособия – через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Также обратиться можно лично в клиентские службы территориальных органов Пенсионного фонда по предварительной записи.