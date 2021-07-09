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11:29, 9 июля 2021 года В Орловском районе столкнулись четыре автомобиля. Есть пострадавший Инцидент произошёл накануне в 12:30.





8 июля в 12:30 на 195 километре автодороги «Калуга – Перемышль – Белев – Орел» произошло ДТП с участием четырёх автомобилей. 59-летний водитель ВАЗ-2107 поворачивал с трассы налево – на грунтовую дорогу, и столкнулся со встречным КАМАЗом. По инерции отечественная легковушка зацепила «Ладу Лагрус», едущую сзади неё. Четвёртую машину – «Шевроле Авео» – задело обломками автомобилей. В аварии пострадал водитель «семёрки», его госпитализировали.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 10 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили ранения.



Фото пресс-службы областного УГИБДД





Артём Ежаков



