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11:43, 9 июля 2021 года

Мобильные комплексы Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021» побывали в Орле

Орловцы смогли бесплатно узнать свой ВИЧ-статус. О целях экспедиции корреспонденту ГТРК «Орёл» рассказал психолог-консультант Валерий Цивинский.


- Какова цель Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021»?

- Любой желающий может пройти тестирование и узнать свой ВИЧ-статус за 15 минут. Это происходит анонимно, не требуется никаких документов. У нас есть два вида тестирования - по крови и по слюне.

Зачем нужно дотестовое консультирование с психологом?

- Основная миссия нашей экспедиции проинформировать население по вопросам ВИЧ/СПИД, а также снизить дискриминацию к ВИЧ-положительным людям, ну и протестировать всех желающих. Дотестовое консультирование выглядит следующим образом: я информирую человека о путях передачи ВИЧ-инфекции, помогаю определить риски, связанные с ВИЧ-инфекцией, то есть помогаю обратить внимание на свое поведение, на свою жизнь, и подсказываю профилактические мероприятия. Лаборант забирает кровь. Вся процедура занимает несколько минут. Затем человек выходит из мобильного пункта и ожидает минут 15, за это время тест сработает и покажет ВИЧ-статус. Я сообщаю человеку ВИЧ-статус.

В том случае, если тест положительный, как вы ему об этом сообщаете?

- Основная часть информации даётся ещё в дотестовом консультировании. Это готовит человека к любому результату. Если тест положительный, стараемся проявить эмпатию, разделить с ним его чувства, выразить поддержку. Но основная задача - замотивировать человека, чтобы он не откладывал, а сразу же обратился в СПИД-центр для постановки на учёт.

Внесла ли пандемия какие-то корректировки в вашу работу?

- Мы всегда используем маски, перчатки, после каждого человека мы обрабатываем антисептиком поверхности и дверные ручки.

В этом году за время вашей экспедиции уже более 3 тысяч человек решили узнать свой ВИЧ-статус. Как вы оцениваете это число?

- В принципе 3 тысячи человек для двух мобильных пунктов тестирования, побывавших в 40 городах, я думаю, это хорошо.

Сколько человек принимает участие в экспедиции?

- Наша команда насчитывает 6 человек, мы из разных городов. Я, например, из Хабаровска, есть люди из Краснодара, Москвы. В команде есть два фотографа-видеооператора, два психолога-консультанта, два менеджера, Каждый город, где мы проводим тестирование, предоставляет своего медлаборанта. То есть, постоянного лаборанта с нами нет. Экспедиция завершит свою работу в конце октября во Владивостоке.


Юлия Опанасюк
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