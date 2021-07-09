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11:47, 9 июля 2021 года Три человека пострадали в столкновении иномарок под Орлом ДТП произошло вчера около 19:00.





В Орловской области накануне произошло столкновение двух иномарок, трое пострадали. В 18:50 на 13-м километре трассы «Орёл – Тамбов» водитель «Пежо 308» спровоцировал столкновение с сзади идущим «Рено Логан». Все пострадавшие – женщины 1974 и 1980 г. р., а также девушка 1994 г. р – находились в салоне «Рено».



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 10 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили ранения.



Фото пресс-службы областного УГИБДД





Артём Ежаков



